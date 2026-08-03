Педиатр ответила, до какого возраста ребенку нужно грудное вскармливание Педиатр Мескина: грудное вскармливание нужно детям до полутора лет

Кормить грудью нужно до 1–1,5 года, рассказала «Москве 24» врач-педиатр Елена Мескина. Она отметила, что грудное молоко наиболее полезно в первые полгода жизни ребенка.

Возраст до полугода — самый уязвимый, потому до этого времени надо стремиться вскармливать грудным молоком, а затем желательно до 1–1,5 года, потому что после у ребенка формируется свой собственный иммунитет, и никакого смысла делать это дальше уже нет, — рассказала Мескина.

Педиатр подчеркнула, что в это время с молоком поступают необходимые калории, жиры, белки, углеводы и иммунные факторы. По ее словам, после полугода ценность молока снижается: с 4–5 месяцев ребенку уже не хватает микроэлементов, а с 4–6 месяцев ЖКТ готов к твердой пище.

Ранее врач Ольга Мануйленко рассказала, что грудное молоко защищает ребенка от инфекций. Она отметила, что состав грудного молока меняется — в том числе с возрастом ребенка, в течение суток и в зависимости от его здоровья.