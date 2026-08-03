Токсиколог предупредила о вреде бесконтрольного приема БАДов

Бесконтрольный прием БАДов может навредить печени, предупредила главный внештатный специалист — токсиколог Минздрава Татарстана, заведующая отделением токсикологии Городской клинической больницы № 7 им. М. Н. Садыкова Казани Алия Насибуллина. В разговоре с «Татар-информом» специалист подчеркнула, что иногда люди привозят добавки, о которых ничего не знают даже медики.

Травяные сборы, настойки, которые наши пациенты порой делают сами. Иногда это привезенные откуда-то добавки, о которых мы ничего не знаем. Наверное, все слышали про отравления препаратами черного тмина, которые мы отрабатывали вместе с гастроэнтерологами. Пациенты принимали его в разной форме: кто-то — в виде масла, кто-то — в виде капсул. В результате развилось достаточно серьезное поражение печени, — пояснила токсиколог.

Она обратила внимание, что стопроцентными противопоказаниями являются нарушенный метаболизм, ожирение, диабет и атеросклероз. По словам специалиста, любой прием БАДов нужно согласовать с врачом.

Ранее врач-хирург Центра Шумакова Михаил Болдырев отмечал, что мать-и-мачеха и чистотел токсичны для печени. По его словам, опасные растения и некачественные биодобавки, которые пациенты принимают для очищения организма, на самом деле могут стать причиной тяжелых поражений организма и привести к госпитализации.