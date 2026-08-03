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03 августа 2026 в 01:34

Почти 28 тыс. сайтов с запрещенными БАДами пропали из Сети

Роспотребнадзор заблокировал около 28 тыс. предлагающих запрещенные БАДы сайтов

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей подвела итоги работы по пресечению нелегальной онлайн-торговли биологически активными добавками. На сегодняшний день заблокировано 27,8 тыс. интернет-площадок, предлагавших продукцию, запрещенную к реализации в России.

Специалисты Роспотребнадзора продолжают выявлять и блокировать интернет-ресурсы, распространяющие информацию о розничной продаже биологически активных добавок (БАД), реализация которых запрещена в России, — уточняется в сообщении.

Большинство заблокированных ресурсов рекламировали БАДы, не прошедшие обязательную государственную регистрацию либо содержащие ингредиенты в дозировках, превышающих допустимые нормы. Среди изъятых из оборота образцов — популярные зарубежные добавки, а также средства для похудения, которые не имеют сертификатов безопасности.

Ранее врач-хирург Центра Шумакова Михаил Болдырев обратил внимание, что мать-и-мачеха и чистотел токсичны для печени. По его словам, опасные растения и некачественные биодобавки, которые пациенты принимают для очищения организма, на самом деле могут стать причиной тяжелых поражений организма и привести к госпитализации.

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