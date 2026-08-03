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03 августа 2026 в 00:21

Тысячи человек в Сеуте «оккупировали» центры приема мигрантов

Около тысячи человек ждут мест у переполненного центра приема мигрантов в Сеуте

Фото: JesÃƒÂºS Torres/Keystone Press Agency/Global Look Press
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В испанском анклаве Сеута на северном побережье Африки сложилась напряженная ситуация. Порядка тысячи нелегальных мигрантов скопились у переполненного центра временного размещения (CETI), надеясь получить место, передает корреспондент РИА Новости.

Основную массу ожидающих составляют граждане Марокко, однако среди них также присутствуют выходцы из Алжира, Мали, Судана, Афганистана и Палестины. Некоторые люди провели у стен CETI всего сутки, другие находятся здесь уже почти неделю.

Ближайшие склоны и обочины дорог заняты небольшими группами мигрантов: одни спят на земле возле проезжей части, другие прячутся в кустарниках или на тротуарах, а многие спустились к пляжу Бенитес, который тоже практически полностью заполнен. Полиция перекрыла подъездные пути к центру и не допускает массового скопления у ворот, чтобы сохранить проход функционирующим. На территории также несут дежурство военнослужащие.

В конце июля город столкнулся с беспрецедентным наплывом — за одни сутки границу пересекли до 60 тыс. человек, что сравнимо с 70% от численности постоянного населения Сеуты (около 85 тыс.). В ответ Мадрид оперативно перебросил в регион дополнительные силы правопорядка и армии.

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