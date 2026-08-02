В Марокко подсчитали число нелегалов, перебравшихся в Сеуту МВД Марокко: в Сеуту попало около 40 тыс. нелегальных мигрантов

Около 40 тыс. нелегальных мигрантов пересекли границу испанского автономного города Сеута на африканском побережье Средиземного моря, сообщило Министерство внутренних дел Марокко. По данным ведомства, в направлении Мелильи было зафиксировано около 1135 человек.

Марокканское министерство уточнило, что данные были получены благодаря системам полевого мониторинга и отслеживания. Тех, кому удалось добраться до испанской автономии в Мелилье, немедленно вернули на родину.

Фактическое число участников попыток нелегального пересечения границы достигло примерно 40 тыс. в направлении Сеуты и около 1135 — в направлении [испанского автономного города] Мелильи, — говорится в заявлении ведомства.

Ранее стало известно, что свыше тысячи нелегальных мигрантов собрались у центра их временного содержания в испанском автономном городе Сеута на северном побережье Африки в надежде попасть внутрь. Само заведение сейчас сильно переполнено и не справляется с потоком прибывающих людей.

До этого экс-глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель отметил, что миграционный кризис в испанском анклаве Сеута показал отсутствие единства и солидарности в Евросоюзе. По его словам, европейская солидарность отсутствовала самым явным образом, а произошедшее иллюстрировало раскол внутри блока.