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02 августа 2026 в 23:06

В Марокко подсчитали число нелегалов, перебравшихся в Сеуту

МВД Марокко: в Сеуту попало около 40 тыс. нелегальных мигрантов

Нелегальные мигранты в Сеуте Нелегальные мигранты в Сеуте Фото: JesÃƒÂºS Torres/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Около 40 тыс. нелегальных мигрантов пересекли границу испанского автономного города Сеута на африканском побережье Средиземного моря, сообщило Министерство внутренних дел Марокко. По данным ведомства, в направлении Мелильи было зафиксировано около 1135 человек.

Марокканское министерство уточнило, что данные были получены благодаря системам полевого мониторинга и отслеживания. Тех, кому удалось добраться до испанской автономии в Мелилье, немедленно вернули на родину.

Фактическое число участников попыток нелегального пересечения границы достигло примерно 40 тыс. в направлении Сеуты и около 1135 — в направлении [испанского автономного города] Мелильи, — говорится в заявлении ведомства.

Ранее стало известно, что свыше тысячи нелегальных мигрантов собрались у центра их временного содержания в испанском автономном городе Сеута на северном побережье Африки в надежде попасть внутрь. Само заведение сейчас сильно переполнено и не справляется с потоком прибывающих людей.

До этого экс-глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель отметил, что миграционный кризис в испанском анклаве Сеута показал отсутствие единства и солидарности в Евросоюзе. По его словам, европейская солидарность отсутствовала самым явным образом, а произошедшее иллюстрировало раскол внутри блока.

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