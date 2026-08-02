В Марокко подсчитали число нелегалов, перебравшихся в Сеуту

Около 40 тыс. нелегальных мигрантов пересекли границу испанского автономного города Сеута на африканском побережье Средиземного моря, сообщило Министерство внутренних дел Марокко. По данным ведомства, в направлении Мелильи было зафиксировано около 1135 человек.
Марокканское министерство уточнило, что данные были получены благодаря системам полевого мониторинга и отслеживания. Тех, кому удалось добраться до испанской автономии в Мелилье, немедленно вернули на родину.
Фактическое число участников попыток нелегального пересечения границы достигло примерно 40 тыс. в направлении Сеуты и около 1135 — в направлении [испанского автономного города] Мелильи, — говорится в заявлении ведомства.
Ранее стало известно, что свыше тысячи нелегальных мигрантов собрались у центра их временного содержания в испанском автономном городе Сеута на северном побережье Африки в надежде попасть внутрь. Само заведение сейчас сильно переполнено и не справляется с потоком прибывающих людей.
До этого экс-глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель отметил, что миграционный кризис в испанском анклаве Сеута показал отсутствие единства и солидарности в Евросоюзе. По его словам, европейская солидарность отсутствовала самым явным образом, а произошедшее иллюстрировало раскол внутри блока.