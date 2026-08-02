В Италии произошло массовое смертельное ДТП CS: шесть человек погибли и еще 30 пострадали при ДТП в Италии

В Италии в результате дорожно-транспортного происшествия погибли шесть человек, еще 30 пострадали, сообщает газета Corriere della Sera. Авария произошла в провинции Риети, в регионе Лацио, на границе с Умбрией.

По предварительной информации, в ДТП были замешаны автобус, автодом и три легковых автомобиля. Среди погибших числятся два водителя, два пассажира автобуса и два пассажира дома на колесах. Из числа пострадавших трое были госпитализированы в тяжелом состоянии. На место инцидента прибыли пожарные и медицинские работники. В настоящее время устанавливаются причины произошедшего.

Ранее в Кемерово 17-летний водитель мотоцикла погиб в результате ДТП. Авария произошла утром 1 августа на улице Радищева. По предварительным данным, юноша ехал по тротуару, не справился с управлением и врезался в дерево.

До этого сотрудники Госавтоинспекции в Челябинске задержали 21-летнего водителя ВАЗ-2112, который решил покатать знакомого прямо на капоте машины. Автоинспекторы заметили опасную поездку на видеозаписи, после чего оперативно разыскали нарушителя.