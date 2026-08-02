На Украине расширят территорию кладбища бойцов ВСУ ТАСС: кладбище бойцов ВСУ под Черниговом расширят почти на пять тысяч могил

В Черниговской области расширят кладбище, где хоронят военнослужащих Вооруженных сил Украины, почти на четыре гектара, которых хватит на 4 800 новых могил, сообщили ТАСС в российских силовых структурах. С 2019 по 2024 год территория уже увеличилась на восемь гектаров.

О потерях ВСУ наглядно говорит ситуация с главным кладбищем Чернигова, где в том числе хоронят солдат. Если брать статистику с 2019 по 2024 год, то за это время кладбище в Чернигове увеличилось на 8 га, а в этом году кладбище планируется расширить еще почти на 4 га. В среднем на 1 га (10 тыс. кв. м) на этом кладбище размещается около 1200 могил, — сказал собеседник агентства.

По словам сотрудников кладбища, раньше один сектор заполнялся за два-три месяца, а сейчас — всего за месяц. В общей сложности на черниговском кладбище «Яцево» насчитывается уже около 125 тыс. могил.

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник сообщил, что Россия за последний год вернула Украине в рамках обменов 20 354 тела военнослужащих ВСУ. По его словам, с украинской стороны было возвращено 627 останков российских бойцов.