В США раскрыли детали переговоров с Украиной

США и Украина обсуждают возможность передачи Киеву технологий для производства американских систем противовоздушной обороны Patriot, заявил в эфире CBS член палаты представителей Конгресса США Майк Тернер. При этом он отметил, что решение этого вопроса будет «очень-очень трудным».

Я полагаю, что идут переговоры о предоставлении Украине более широких возможностей иметь доступ к технологиям Patriot, чтобы она могла наладить производство и освоить оборонные технологии, — сказал Тернер.

До этого источники сообщили, что в ходе переговоров в Белом доме Владимир Зеленский обратился к американскому президенту Дональду Трампу с просьбой о поставках 300 зенитных ракет для комплексов Patriot до наступления зимнего периода. По данным собеседников, соответствующий запрос был озвучен в рамках двусторонней встречи глав государств.

При этом сам Трамп говорил, что не уверен в предоставлении Украине лицензии на производство боеприпасов для зенитных комплексов Patriot. По его словам, вопрос обсуждается, но Вашингтон проявляет крайнюю осторожность в таких решениях.