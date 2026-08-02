На Западе раскрыли, чего ВСУ катастрофически не хватает

На Западе раскрыли, чего ВСУ катастрофически не хватает WP: украинские войска испытывают острый дефицит ракет для систем ПВО Patriot

Вооруженным силам Украины катастрофически не хватает ракет для систем противовоздушной обороны Patriot, пишет The Washington Post. В издании напомнили, что еще в ходе встречи в Белом доме украинский президент Владимир Зеленский призывал США обеспечить страну достаточным количеством перехватчиков для ПВО.

Системы Patriot — единственная надежда Украины противостоять российским ударам, которые значительно усилились за последние месяцы. Однако перехватчиков для этой системы катастрофически не хватает, поскольку их количество, и без того скудное, значительно сократилось из-за войны с Ираном, — говорится в публикации.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин отметил, что заявления президента Украины о нехватке ракет ПВО не помогут наладить поставки с западными странами. По его словам, несмотря на обещания, никто не хочет делиться ракетами с Киевом.

До этого военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов сообщил, что украинский тыл в ближайшие месяцы ждут тяжелые времена. Он напомнил, что США заключили с арабскими странами контракты на производство ракет для Patriot.