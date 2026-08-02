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02 августа 2026 в 20:32

Определился победитель международного турнира по пляжному футболу в Москве

Сборная России выиграла международный турнир по пляжному футболу в Москве

Фото: Дмитрий Белицкий/АГН «Москва»
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Сборная России впервые стала победителем Московского международного кубка по пляжному футболу. В финале турнира, который прошел на столичной «РЖД Арене», национальная команда разгромила московский «Локомотив» со счетом 5:1.

В составе победителей голы забили Станислав Кошарный, Максим Аркан, Ярослав Прудников и Кирилл Романов, оформивший дубль. Единственный мяч «Локомотива» на счету Брено Шавьера. На 36-й минуте красную карточку получил игрок «Локомотива» Федор Земсков.

Московский международный кубок проводится с 2022 года. Для сборной России это было второе участие в турнире. В прошлом году национальная команда заняла третье место, а победителем соревнований стал «Локомотив».

Ранее олимпийский чемпион Игр в Токио Заур Угуев стал первым девятикратным чемпионом России по вольной борьбе. В финале чемпионата в Москве 31-летний спортсмен победил Рамиза Гамзатова в весовой категории до 61 кг. Бронзовые награды турнира завоевали Кежик Монгуш и Чермен Тавитов. Помимо олимпийского золота, в активе борца три победы на чемпионатах мира и два титула чемпиона Европы.

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