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01 августа 2026 в 00:55

Известный боец побил рекорд легенды спорта Гацалова на чемпионате России

Угуев стал первым в истории девятикратным чемпионом России по вольной борьбе

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Олимпийский чемпион Токио Заур Угуев установил уникальное достижение, выиграв девятый титул чемпиона России по вольной борьбе. Никому из борцов ранее не удавалось завоевать столько золотых медалей национального первенства.

В финале турнира в Москве 31-летний Угуев в весе до 61 кг одержал победу над Рамизом Гамзатовым. Третье место заняли Кежик Монгуш и Чермен Тавитов.

Теперь в его коллекции девять побед на чемпионатах России (2017, 2018, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 и 2026 годы), а также три золота мировых первенств и два — европейских. Угуев превзошел рекорд легендарного Хаджимурата Гацалова, побеждавшего на чемпионатах России восемь раз.

Ранее российские синхронистки Майя Дорошко и Елизавета Минаева завоевали серебряные медали чемпионата Европы по водным видам спорта в технической программе. Соревнования проходят в Париже. Россиянки набрали 302,9950 балла, уступив лишь сестрам Александри из Греции (311,4308). Бронза досталась британкам Кейт Шортман и Изабель Торп (297,9108). Эта медаль стала первой для российских синхронисток на турнире. Они выступают в нейтральном статусе и участвуют в континентальном первенстве впервые с 2021 года. Чемпионат завершится 16 августа.

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