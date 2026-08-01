Известный боец побил рекорд легенды спорта Гацалова на чемпионате России

Олимпийский чемпион Токио Заур Угуев установил уникальное достижение, выиграв девятый титул чемпиона России по вольной борьбе. Никому из борцов ранее не удавалось завоевать столько золотых медалей национального первенства.
В финале турнира в Москве 31-летний Угуев в весе до 61 кг одержал победу над Рамизом Гамзатовым. Третье место заняли Кежик Монгуш и Чермен Тавитов.
Теперь в его коллекции девять побед на чемпионатах России (2017, 2018, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 и 2026 годы), а также три золота мировых первенств и два — европейских. Угуев превзошел рекорд легендарного Хаджимурата Гацалова, побеждавшего на чемпионатах России восемь раз.
Ранее российские синхронистки Майя Дорошко и Елизавета Минаева завоевали серебряные медали чемпионата Европы по водным видам спорта в технической программе. Соревнования проходят в Париже. Россиянки набрали 302,9950 балла, уступив лишь сестрам Александри из Греции (311,4308). Бронза досталась британкам Кейт Шортман и Изабель Торп (297,9108). Эта медаль стала первой для российских синхронисток на турнире. Они выступают в нейтральном статусе и участвуют в континентальном первенстве впервые с 2021 года. Чемпионат завершится 16 августа.