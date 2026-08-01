В центре Москвы на Красной площади заметили задымление

В центре Москвы на Красной площади заметили задымление Задымление произошло в храме Василия Блаженного на Красной площади

В центре столицы экстренные службы проводят проверку в одном из самых узнаваемых символов России — храме Василия Блаженного, пишет Telegram-канал Mash. По предварительным данным, внутри расположенного на Красной площади здания было замечено задымление.

На место происшествия прибыло уже 15 единиц пожарной техники. Сотрудники МЧС незамедлительно прошли внутрь сооружения, чтобы установить источник дыма и оценить возможную угрозу для памятника архитектуры. В настоящий момент над луковичными куполами храма наблюдается белый дым. Причины его появления пока неизвестны.

Позже в оперативных службах сообщили ТАСС, что пожар в храме ликвидирован. Возгорание произошло на первом этаже здания в личных вещах в кабинете директора.

Площадь возгорания составила около 10 кв. метров. На место происшествия было стянуто около 10 пожарных машин, — сказал собеседник агентства.

Ранее стало известно, что спасатели полностью ликвидировали возгорание на территории завода «Нижнекамскнефтехим» в Татарстане. Огонь возник на линии производства полистирола, которая была остановлена из-за внешних факторов.