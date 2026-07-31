Рецидивист придумал хитрый план кражи смартфона и колонки, но потерпел крах Росгвардейцы задержали в Химках мужчину, попытавшегося обокрасть магазин

Сотрудники Росгвардии задержали мужчину за кражу гаджетов и косметики из магазина в подмосковных Химках после сигнала «тревога», сообщили NEWS.ru представители федеральной службы войск. Злоумышленник набрал товаров на 30 тыс. рублей и скрылся в примерочной.

В ведомстве отметили, что мужчина планировал похитить мобильный телефон, колонку и косметические средства. В кабинке примерочной задержанный снял датчики с украденных вещей и спрятал добычу в рюкзак.

Сотрудники Росгвардии остановили нарушителя у выхода из магазина, когда он миновал кассу без оплаты. Задержанным оказался 32-летний рецидивист, у которого уже была судимость за подобное правонарушение. Мужчину доставили в отделение полиции.

Ранее в Подольске на Молодежной улице сотрудники Росгвардии задержали двух посетителей гипермаркета за попытку вынести товары без оплаты. Первым нарушителем оказался 42-летний мужчина, который спрятал аккумулятор, наушники и очки на сумму более 8 тыс. рублей в термосумку.