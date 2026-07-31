В Wildberries раскрыли потери иностранных предпринимателей от атак ВСУ

Десятки тысяч предпринимателей из Киргизии, Белоруссии, Казахстана, Армении, Узбекистана и Китая, работающих в экосистеме Wildberries, понесли миллиардные убытки из-за атак ВСУ на инфраструктуру компании, сообщила основатель маркетплейса, глава РВБ Татьяна Ким. По ее словам, которые приводит ТАСС, эти несанкционированные действия направлены против населения разных стран, а не только граждан России.

Атаки на инфраструктуру Wildberries — это атаки на мирных граждан. И повторюсь — не только россиян. В нашей экосистеме ведут бизнес десятки тысяч людей из Кыргызстана, Беларуси, Казахстана, Армении, Узбекистана и Китая. Предприниматели этих стран тоже понесли миллиардные убытки, — сказала Ким.

Глава компании добавила, что последствия ударов по ее объектам ощущают на себе сотни миллионов человек в десяти странах. Среди затронутых — сотрудники, продавцы, производители, логисты, владельцы пунктов выдачи, а также другие предприниматели, исполнители и покупатели, в том числе представители социально незащищенных групп населения.

Ранее маркетплейс Wildberries перечислил второй транш компенсаций предпринимателям, чьи товары пострадали от ударов по логистическим объектам. В этот раз выплаты получили более 97 тыс. селлеров — представителей малого и среднего бизнеса, включая тех, кто уже участвовал в первом этапе.