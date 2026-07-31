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31 июля 2026 в 21:15

Отдыхающие обнаружили сумку с деньгами на пляже в Европе

Отдыхающие на побережье Сицилии нашли сумку с 60 млн рублей

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
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Отдыхающие на пляже в Италии нашли у берега 600 тыс. фунтов стерлингов (60,76 млн рублей), сообщает газета The Sun. Крупную сумму денег они обнаружили в Сицилии, на пляже в Казуцце. Очевидцы заметили сумку с деньгами, которую вынесло к берегу из моря.

Оказалось, что деньги принадлежат катеру, севшему на мель. Полиция вернула их владельцам, но при этом устроила им допрос, чтобы узнать, кто эти люди и откуда они. Четверых пассажиров отпустили под залог, а судно отправили на экспертизу. Уточняется, что следователи могут подозревать владельцев миллионов в контрабанде или отмывании денег между Сицилией и Мальтой.

Ранее супруги Луиза и Дэн из Великобритании нашли более 1 тыс. фунтов (106 тыс. рублей) в банкнотах 1970-х годов за кирпичной стеной в подвале своего дома, построенного до 1900 года. Деньги хранились в старой банке из-под краски. Пара высушила купюры и для начала использовала их в игре в «Монополию», а затем обратилась в банк. Примечательно, что незадолго до этого чета лишилась работы, а неожиданные деньги помогли оплатить часть счетов и порадовать детей.

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