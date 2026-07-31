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31 июля 2026 в 20:52

Блогер получила химический ожог, открыв мороженое зубами

Блогер из Ачинска получила химический ожог из-за упаковки мороженого

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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28-летний блогер из Ачинска получила химический ожог второй степени из-за того, что открыла упаковку мороженого зубами, сообщает Telegram-канал Mash. В результате инцидента девушку пришлось госпитализировать.

Врачи утверждают, что на упаковке могли остаться следы щелочи или кислоты. Само мороженое оказалось пригодным — дочь блогера ранее съела такое же эскимо и не пострадала.

В настоящее время блогер проходит лечение: носит специализированную повязку и принимает антибиотики. В первые десять дней после случившегося она не могли есть и до сих пор пьет через трубочку. При этом девушка не планирует подавать жалобу в суд, полагая, что упаковка могла загрязниться на любом этапе производства или хранения.

Ранее девочка из Приморья получила тяжелые повреждения пищевода после случайного глотка средства для чистки плит. Отмечалось, что ребенок перепутал бытовую химию с питьевой водой.

Также в Красноярском крае годовалая девочка отравилась средством для чистки бассейна, которое находилось в открытом доступе. В результате инцидента родителей привлекут к ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию детей.

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