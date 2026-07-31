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31 июля 2026 в 08:23

У ребенка разъело желудок после случайного глотка «химии»

В Приморье девочка получила ожог после случайного глотка чистящего средства

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Девочка из Приморья получила тяжелые повреждения пищевода после случайного глотка средства для чистки плит, сообщает Telegram-канал Baza. Ребенок перепутал бытовую химию с питьевой водой.

После инцидента родители отвезли 11-летнюю дочь в больницу, где врачи рекомендовали пройти контрольное обследование через две недели. Однако семья обратилась за повторной помощью только спустя месяц и восемь дней, когда девочка перестала есть и пить и потеряла 15 кг.

Врачи выявили у ребенка рубцовые изменения и стеноз пищевода — сильное сужение органа, из-за которого пища и вода не могут нормально проходить. Сейчас девочка получает питание через гастростомическую трубку, а восстановление после химического ожога может занять годы. В Минздраве Приморья отметили, что за последние пять лет зафиксировали более 10 подобных случаев.

Ранее в Красноярском крае годовалая девочка отравилась средством для чистки бассейна, которое находилось в открытом доступе. Полиция начала проверку, а родителей привлекут к ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию детей.

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