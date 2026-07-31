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31 июля 2026 в 08:42

Москвичам рассказали о погоде в первые выходные августа

Синоптик Цыганков спрогнозировал теплую погоду в первые выходные августа

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Переменная облачность сохранится в Москве в последнюю неделю июля, однако уже в первые дни августа температура воздуха поднимется до 30 градусов, рассказал в эфире Радио РБК заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков. Синоптик отметил, что 31 июля дневная температура воздуха будет составлять 24-26 градусов, осадков не ожидается. Ночью столбики термометров покажут от 15 до 17 градусов.

Самое начало августа, суббота, за последнее время, наверное, самый такой хороший день. Небольшая облачность, плюс 13-15. Днем небольшая облачность без осадков, 28-30 [градусов], — заявил специалист.

По словам Цыганкова, в воскресенье, 2 августа, во второй половине дня в Московской области возможен кратковременный дождь. При этом температура ожидается в диапазоне 29-31 градуса.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что август в Москве не ожидался жарким, а температура воздуха должна была остаться в пределах климатической нормы. Он отметил, что количество осадков в столице, как ожидалось, превысит стандартные значения. По словам эксперта, климатическая норма ночной температуры для последнего месяца лета составляет плюс 12 градусов, а днем воздух не должен прогреваться выше плюс 21,5 градуса.

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