В Ozon раскрыли состояние склада после сообщений об атаке дронов Логистический комплекс Ozon в Зеленодольске не поврежден после атаки БПЛА

Логистический комплекс Ozon в Зеленодольске и находившиеся там товары не пострадали, сообщили ТАСС в пресс-службе компании. После проведенной эвакуации объект возобновил работу. До этого в СМИ появилась информация об атаке украинских беспилотников на склад Ozon в Зеленодольске.

Логистический комплекс и товары целы, склад уже возобновил работу. <…> Эвакуация прошла за считаные минуты, пострадавших нет, — уточнили представители компании.

Ранее сообщалось, что Ozon принимает комплекс мер для защиты своей инфраструктуры от внешних воздействий. В компании отметили, что работают над снижением возможных рисков для своих объектов. По оценке Ozon, подобные угрозы могут привести к локальным перебоям в операционной деятельности, дополнительным расходам и убыткам.

Между тем Wildberries и Ozon синхронизировали сроки выплат продавцам — теперь деньги будут перечисляться в течение 30 дней с момента реализации товара. Компании уже представили в ФАС отчеты о выполнении требований.