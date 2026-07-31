Стала известна возможная причина исчезновения мальчика в Иваново Пропавший в Иваново 11-летний мальчик мог уйти после конфликта в семье

Пропавший в Иваново 11-летний мальчик ранее уже уходил из дома, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. Возможной причиной его исчезновения мог стать семейный конфликт. До этого поисковый отряд «ЛизаАлерт» опубликовал ориентировку на ребенка, местонахождение которого неизвестно с 30 июля.

Мальчик ранее уже убегал из дома. В этот раз возможной причиной ухода мог стать конфликт в семье, — уточнил собеседник агентства.

По словам источника, семья мальчика в целом благополучная. На данный момент поиски ребенка продолжаются.

Ранее спасатели начали поиски семилетнего мальчика в Республике Башкортостан. По предварительным данным, ребенок уехал на желтом самокате и с тех пор не выходит на связь. Волонтеры отметили, что мальчику может потребоваться медицинская помощь. Рост ребенка составляет 134 сантиметра, он среднего телосложения, с темно-русыми волосами и карими глазами.

Между тем на Чукотке ведутся поиски четырех человек, которые пропали на моторной лодке в районе села Усть-Белая. В правоохранительные органы обратилась местная жительница. Она рассказала, что ее мать Анастасия и отчим Михаил вместе с двумя знакомыми отправились на озеро Красное и перестали выходить на связь.