Ольга Орлова раскрыла секрет стройной фигуры

Певица и телеведущая Ольга Орлова рассказала NEWS.ru, что сбросила 7 кг, отказавшись от ужина. Ключевым фактором в поддержании формы является самоконтроль в питании, поделилась артистка на премьере фильма «За любовь».

Я сидела на диете, похудела на 7 кг. Потом шесть набрала. Не жрешь — худеешь, жрешь — поправляешься. Я знаю свое питание — не жрать на ночь, — иронично прокомментировала Орлова.

Она подчеркнула, что скептически относится к модным медицинским инъекциям для быстрого похудения, которые сейчас активно используют многие представители шоу-бизнеса. По ее мнению, непроверенные препараты могут навредить здоровью.

Уколы — я против. Все, что не изучено, не внушает доверия. Я, конечно, не доктор. Я свою философию никому не навязываю, но я сама противник [модных инъекций], — резюмировала певица.

Ранее актриса Эвелина Бледанс заявила, что регулярно ухаживает за лицом и телом, соблюдая строгую дисциплину в этом вопросе даже во время гастрольных поездок. По ее словам, в этом и заключается секрет ее привлекательности в 56 лет.

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