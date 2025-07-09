«В этом сила»: пластический хирург раскрыл секрет красоты Салтыковой

Российская эстрадная певица Ирина Салтыкова не прибегает к пластике и выглядит на свой возраст, заявил в беседе с порталом «Страсти» реконструктивно-пластический хирург, онколог Максим Усунгван. По его словам, 59-летняя звезда действительно избегает радикальных вмешательств в свою внешность и демонстрирует признаки естественного старения: мягкие изменения овала лица и постепенное появление мимических морщин.

Ирина выглядит достойно и гармонично — именно так, как может выглядеть ухоженная, уверенная в себе женщина в своем возрасте. <…> На телевидении видно, что у нее присутствуют естественные возрастные изменения. Она выглядит на свой возраст — и в этом тоже сила, — подчеркнул специалист.

Сама Салтыкова призналась, что поддерживает форму исключительно за счет базового ухода, минимального косметологического сопровождения и здорового образа жизни. По мнению Усунгвана, это осознанная позиция, которая заслуживает уважения.

Медик отметил, что артистка красива не потому, что борется со временем, а потому что остается собой. В ее облике присутствует мягкость, женственность и внутренняя цельность, именно это и притягивает, резюмировал он.

Ранее музыкальный продюсер Иосиф Пригожин заявил, что секрет красоты певицы Валерии заключается в любви к семье и Родине. Кроме этого, по его словам, артистка ведет здоровый образ жизни, занимается спортом и никому не завидует. Он подчеркнул, что все это оказывает огромное влияние на внешний вид.