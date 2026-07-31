IT-эксперт предупредил удаленщиков о новой схеме мошенников

Мошенники начали представляться руководителями компаний, рассказал «Газете.Ru» директор по информационной безопасности Дмитрий Морев. Он отметил, что они могут отправлять письма от имени начальства.

Специалист объяснил, что аферисты могут создавать голосовые сообщения и видео с цифровой копией руководителя, чтобы убедить сотрудника срочно оплатить счет или перевести деньги. Также злоумышленники создают поддельные рабочие чаты: добавляют одного реального сотрудника в группу, где остальные аккаунты имитируют коллег, и создают эффект коллективной активности, чтобы заставить человека действовать без проверки. По его словам, во время такой схемы мошенники просят перейти по ссылке или ввести корпоративный пароль.

Ранее сообщалось, что мошенники создали фейковый Telegram-бот от имени киберполиции России, в котором предлагают оформить платную подписку от киберугроз. Для убедительности используется официальная символика ведомства.