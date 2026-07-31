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31 июля 2026 в 11:57

Культовый американский писатель назвал дату мировой катастрофы

KP.RU: Рэй Брэдбери предсказал мировую катастрофу 4 августа 2026 года

Рэй Брэдбери Рэй Брэдбери Фото: Kayte Deioma/Global Look Press
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Культовый американский писатель Рэй Брэдбери предсказал в одном из своих рассказов «Будет ласковый дождь» дату мировой катастрофы, пишет KP.RU. Как отмечают авторы канала, нечто ужасное может произойти 4 августа 2026 года.

По сюжету рассказа, на Земле случился ядерный смерч и все люди погибли. Оставшиеся технологии «умного дома» продолжают функционировать, как будто их хозяева до сих пор живы. Писатель описывает, как системы «заботятся» о людях 4 августа 2026 года.

В Советском Союзе по произведению Брэдбери в 1984 году создали мультфильм с одноименным названием. Иностранные пользователи соцсетей обнаружили его и начали постить отрывки из него. Им понравилась атмосфера мультфильма и искусство мультипликаторов.

Ранее японский писатель Кэйго Хигасино скончался в возрасте 68 лет. Он стал известным благодаря множеству детективных и драматических романов, вроде «Жертва подозреваемого X». По имеющимся данным, литератор умер из-за онкологического заболевания. Похороны Хигасино прошли в узком семейном кругу.

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