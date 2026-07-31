Мэр Братска ответил на слухи о закрытии детсада №5

Мэр Братска ответил на слухи о закрытии детсада №5 Мэр Братска Дубровин: детский сад №5 продолжит работу

Детский сад № 5 в Братске продолжит работу, заявил мэр города Александр Дубровин. Он отметил, что перед этим учреждение ждет реорганизация, передает Angarsky.

Дубровин объяснил, что детский сад станет подразделением детсада № 68 в составе существующего юрлица. Группы и персонал останутся без изменений.

Мэр также подчеркнул, что здание по‑прежнему будет находиться на улице 25‑летия Братскгэсстроя, 73. После объединения с детсадом № 68 с воспитанниками начнут работать логопед, психолог и дефектолог.

Ранее сообщалось, что в городе Олонце в Карелии двое детей самостоятельно покинули территорию детского сада. По предварительным данным, дошкольники 2020 года рождения ушли 22 июля, региональная прокуратура организовала проверку.