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31 июля 2026 в 13:50

Суд вынес приговор мужчине, который стрелял по детям на площадке

Стрелявшего по детям на площадке в Оренбурге отправили под домашний арест

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
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Промышленный районный суд Оренбурга отправил под домашний арест на два месяца 19-летнего местного жителя, обвиняемого в стрельбе по детям на спортивной площадке, сообщила пресс пресс-служба судов Оренбургской области в социальной сети «ВКонтакте». Ранее следствие просило отправить его в СИЗО, однако сам молодой человек и его защитник настаивали на смягчении наказания.

По версии следствия, 28 июля юноша из хулиганских побуждений взял предмет, похожий на пистолет, и сделал не менее двух выстрелов в сторону детей, которые убегали от него. В результате двое несовершеннолетних 2013 года рождения получили травмы. Инцидент произошел на поле для мини-футбола в присутствии других детей и взрослых.

Ранее сообщалось, что двух 11-летних подростков обстреляли из пневматического пистолета у заброшенной гостиницы «Мадрид» в Екатеринбурге. Перед нападением дети катались на велосипедах по улице Машиностроителей. У одного из школьников повреждено ухо и остались раны на спине.

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