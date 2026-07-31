Роспотребнадзор предупредил об опасности воды из московских родников Роспотребнадзор признал воду из московских родников непригодной для питья

Употребление воды из московских родников может привести к инфекционным заболеваниям, сообщает столичное управление Роспотребнадзора. В ведомстве отметили, что качество воды не всегда соответствует нескольким показателям.

По результатам ежегодного мониторинга вода из родников на территории города не отличается постоянством состава и качества и не всегда соответствует гигиеническим нормативам по санитарно-химическим и микробиологическим показателям, соответственно не может использоваться населением для питьевых целей, — сказано в сообщении.

В организации подчеркнули, что использование родников в питьевых целях допускается только при наличии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии водного объекта санитарным правилам. По данным Роспотребнадзора, сейчас в столице сосредоточено большое количество родников, пользующихся спросом у населения, среди них: «Лебедь» в парке «Покровское-Стрешнево», родник в районе Кузьминки, 12 родников на территориях Солнцево, Крылатского, Раменок, Ново-Переделкино, Филевского парка и другие.

Ранее сообщалось, что в России могут ввести предельный срок отключения горячего водоснабжения, он составит 14 дней. Роспотребнадзор сообщил, что сейчас ведется разработка новой редакции санитарных правил и норм.