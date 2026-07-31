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31 июля 2026 в 02:54

Роспотребнадзор озвучил новую информации о вакцинах против гриппа

Роспотребнадзор: состав вакцин против гриппа на новый сезон полностью обновится

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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В предстоящем эпидсезоне состав вакцин против гриппа будет полностью обновлен. Поставки препаратов в регионы начнутся в первой декаде сентября, заявили ТАСС в Роспотребнадзоре.

По сравнению с эпидсезоном 2025–2026 годов в составе вакцин поменялись все три штамма, — указано в сообщении.

В ведомстве уточнили, что по сравнению с сезоном 2025–2026 года формула вакцин изменилась полностью. Прививочная кампания стартует традиционно в начале осени, чтобы успеть сформировать иммунитет до пика заболеваемости.

Власти традиционно рекомендуют прививаться осенью, чтобы минимизировать риски инфекции в холодный период. Ожидается, что вакцинация будет доступна в поликлиниках и мобильных пунктах по всей стране.

Ранее государственный центр вирусологии «Вектор» приступил к разработке мРНК-вакцин против ВИЧ, оспы обезьян и клещевого энцефалита. Ведущий научный сотрудник центра Лариса Карпенко на конференции «Инженерная биология и биофармацевтика» обратила внимание, что в настоящее время ученые исследуют способность разрабатываемых препаратов формировать иммунный ответ на лабораторных животных. Вакцины на основе мРНК представляют собой гибкий инструмент в борьбе с вирусами и бактериями.

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