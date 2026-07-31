«Война миров Z»: Илон Маск объявил о зомби-апокалипсисе в Испании Илон Маск: наплыв мигрантов в Испании выглядит как зомби-триллер

Американский миллиардер Илон Маск в социальных сетях сравнил приток нелегальных мигрантов в испанский автономный город Сеута с фильмом о зомби-апокалипсисе. Так он прокомментировал кадры с массовым скоплением людей на границе Испании.

Похоже на «Войну миров Z», — написал он.

По последним данным, за последнюю неделю более 1,5 тыс. мигрантов добрались в Сеуту из Марокко. Часть из них плыли, а другие пересекли границу пешком. Общее число потенциально прибывших в автономный город оценивается в около 20 тыс. Однако точные цифры пока не установлены.

В ответ на эту ситуацию власти Испании привлекли военные силы для обеспечения безопасности в населенном пункте. В ближайшее время, 31 июля, Сеуту посетят премьер-министр Испании Педро Санчес и министр внутренних дел Фернандо Гранде-Марласка.

Ранее сообщалось, что не менее 18 человек погибли, пытаясь преодолеть море вплавь, чтобы попасть в испанский город Сеута на северном побережье Африки. Точное число прибывших пока не уточняется. На фоне миграционного кризиса власти Испании ввели военных для усиления безопасности в Сеуте.