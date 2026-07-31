В Финляндии раскрыли, как власти начали использовать небо против России Туртиайнен заявил, что финские власти используют небо страны для атак на Россию

Воздушное пространство Финляндии активно используется Западом для нанесения ударов по России, заявил в беседе с РИА Новости бывший депутат финского парламента, основатель партии «Власть принадлежит народу» Ано Туртиайнен, переехавший в Россию. По его словам, официальные заверения Хельсинки о недопустимости использования неба в военных целях не соответствуют действительности.

Разумеется, воздушное пространство Финляндии используется Западом против России, — уточнил Туртиайнен.

С конца марта в Финляндии неоднократно фиксировались беспилотники, происхождение которых, по данным местных правоохранителей, связано с Украиной. Как минимум три дрона были с неразорвавшимися боеприпасами.

Туртиайнен был депутатом в 2019–2023 годах, в 2021-м его исключили из партии «Истинные финны», после чего он создал свое движение, выступавшее против вступления Финляндии в НАТО и за сохранение отношений с Россией. В конце 2025 года политик с супругой переехал в РФ и получил статус беженца.

Ранее сообщалось, что почти 28 тыс. граждан Латвии, Литвы и Эстонии въехали в Россию в период с января по март 2026 года. За первый квартал текущего года прибыли 10 983 гражданина Эстонии, 10 137 граждан Латвии и 6826 граждан Литвы.