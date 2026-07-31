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31 июля 2026 в 03:00

В Финляндии раскрыли, как власти начали использовать небо против России

Туртиайнен заявил, что финские власти используют небо страны для атак на Россию

Хельсинки, Финляндия Хельсинки, Финляндия Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Воздушное пространство Финляндии активно используется Западом для нанесения ударов по России, заявил в беседе с РИА Новости бывший депутат финского парламента, основатель партии «Власть принадлежит народу» Ано Туртиайнен, переехавший в Россию. По его словам, официальные заверения Хельсинки о недопустимости использования неба в военных целях не соответствуют действительности.

Разумеется, воздушное пространство Финляндии используется Западом против России, — уточнил Туртиайнен.

С конца марта в Финляндии неоднократно фиксировались беспилотники, происхождение которых, по данным местных правоохранителей, связано с Украиной. Как минимум три дрона были с неразорвавшимися боеприпасами.

Туртиайнен был депутатом в 2019–2023 годах, в 2021-м его исключили из партии «Истинные финны», после чего он создал свое движение, выступавшее против вступления Финляндии в НАТО и за сохранение отношений с Россией. В конце 2025 года политик с супругой переехал в РФ и получил статус беженца.

Ранее сообщалось, что почти 28 тыс. граждан Латвии, Литвы и Эстонии въехали в Россию в период с января по март 2026 года. За первый квартал текущего года прибыли 10 983 гражданина Эстонии, 10 137 граждан Латвии и 6826 граждан Литвы.

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