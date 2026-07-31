Зеленский ослушался Трампа и плюнул на мир: что дальше, реакция РФ

Президент США Дональд Трамп на недавних переговорах с главой Украины Владимиром Зеленским призвал его к завершению конфликта. И лидер Штатов — далеко не единственный из мировых политиков, задумавшихся о необходимости прекращения боевых действий. Впрочем, опрошенные NEWS.ru эксперты считают: в этой позиции американского президента есть «двойное дно». Чего на самом деле добивается Вашингтон и как разногласия Киева с некоторыми странами Европы скажутся на ходе СВО — в материале NEWS.ru.

Что сказал Трамп про конфликт на Украине

Трамп провел встречу с журналистами в Овальном кабинете, на которой раскрыл детали своих переговоров с Зеленским. Их диалог состоялся 28 июля за закрытыми дверями.

«Я хотел бы, чтобы он прекратил конфликт. Все очень просто. Я сказал ему: „Прекратите войну“. 25 тысяч человек погибли в прошлом месяце», — рассказал журналистам американский лидер.

Сам Зеленский вскоре после переговоров оценил их как «очень хорошие». По его словам, на встрече обсуждалась передача Украине лицензии на производство перехватчиков для Patriot, а также «другие идеи, которые могут помочь».

При этом фактически сразу после переговоров, в ночь на 29 июля, ВСУ нанесли массированный удар с применением БПЛА по территории России. В ответ уже на следующий день ВС РФ поразили целый ряд украинских военных и промышленных объектов — в том числе на западе республики.

ВС РФ в зоне СВО Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Отвернутся ли США от Украины

Вскоре после встречи украинского и американского президентов в Вашингтоне стало известно, что и ВС США возобновили удары по Ирану спустя несколькой дней относительного затишья. В ночь на 30 июля обстрелам подверглись южные районы Исламской Республики, в результате чего погибли как минимум три человека.

Означает ли это, что Украина останется без поддержки администрации Трампа, переключившейся на «иранский вопрос»? Опрошенные NEWS.ru эксперты в этом сомневаются.

Политолог, историк-американист Александр Антошин обратил внимание на расхождения в словах главы США, который призывает к миру, но при этом помогает Киеву укреплять систему ПВО. По мнению аналитика, такая двойственность позиции Трампа связана с предстоящими выборами в американский Конгресс.

«Трамп хочет получить в свою политическую копилку какой-нибудь внешнеполитический успех. Украина могла бы стать таким козырем — мощным достижением, которое можно показать избирателям. Главе Белого дома хочется показать электорату, что Америка и лично господин Трамп завершают войны. Понятно, что это очень далеко от реальности. Потому что в свете войны с Ираном, в которую уже активно включились Йемен, Ирак и другие страны региона, да и ситуации на Украине, которая никак не похожа на мирное урегулирование, говорить о том, что США и Трамп умеют в какое-то миротворчество, не приходится», — подчеркнул собеседник NEWS.ru.

Иран, Тегеран Фото: Sha Dati/XinHua/Global Look Press

Экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров считает, что в заявлении Трампа о необходимости прекратить украинский конфликт нет ничего принципиально нового — подобные высказывания из его уст звучали и прежде.

«У некоторых людей сложилась иллюзия, будто Трамп в последнее время поменял отношение к Зеленскому, посмотрел на него другими глазами. Но на самом деле он прекрасно понимает, что президент Украины как был, так и остается оружием в руках глобалистов. И задача Трампа — по крайней мере до выборов в Конгресс — взять это оружие в свои руки. Или как минимум повесить где-нибудь на стене, чтобы минимизировать политические риски. Его заявления — тактический ход, связанный с предвыборной кампанией республиканцев», — сказал бывший нардеп.

При этом у Киева свое видение конфликта: украинские власти стремятся максимально расширить его территорию и втянуть в противостояние с Россией другие государства, уверен Килинкаров.

«Их стратегическая цель — затащить в этот конфликт страны ЕС, а идеальной ситуацией было бы затащить в этот конфликт США. Но, мне кажется, эта цель абсолютно недостижима», — уверен эксперт.

Какие призывы в отношении Украины звучат в Европе

Призывы прекратить украинский конфликт и остановить или хотя бы сократить объемы помощи Киеву звучат и в Европе. Так, оппозиционная партия Италии «Национальное будущее» внесла на рассмотрение парламента резолюцию с требованием полностью пресечь новые поставки оружия Киеву. До этого о прекращении военной поддержки Украины заявлял премьер-министр Болгарии Румен Радев. Вице-спикер сейма Польши от коалиции националистов и евроскептиков «Конфедерация» Кшиштоф Босак в конце июня призвал остановить и финансовые вливания в украинскую экономику, из-за которых простые польские налогоплательщики останутся с долгами.

Килинкаров обратил внимание и на «идеологическую турбулентность» между Украиной и Польшей, недовольной курсом Киева на героизацию нацистов. Она, по прогнозам экс-нардепа, сохранится около полутора лет — до выборов в польский сейм.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

«Но Зеленский сейчас ведет диалог не с президентом Польши Каролем Навроцким, а с премьером Дональдом Туском. Все, что касается поставок оружия, логистики и прочей помощи — как раз компетенция главы правительства, а не президента. Туск при этом — ставленник Брюсселя. Я не думаю, что при всех противоречиях, которые есть между Киевом и Варшавой, ситуация с военной поддержкой Украины коренным образом изменится», — предположил эксперт.

Антошин отмечает, что в целом у Украины есть идеологические и исторические разногласия с целым рядом европейских стран. Однако пока, несмотря на все громкие призывы из Европы, финансирование Киева не останавливается.

«Заводы по производству дронов, адреса которых публиковало Минобороны РФ, не закрываются. Лицензию на производство Patriot Киев, похоже, получил. И, что характерно, производство это предлагается локализовать именно в Польше», — отметил политолог.

России в этих условиях стоит продолжать начатое — то есть решать все вопросы с Украиной на поле боя, полагает он.

«Не надо надеяться на слова Трампа и его перемену отношения к Украине, на полемику Киева с Польшей, или Венгрией, или еще с кем-то. Все это — в лучшем случае сопутствующие факторы. В худшем — просто слова, за которыми ничего не стоит. Реальные изменения в экономике, политике и боеспособности Украины, как показывает опыт СВО, происходят, когда Россия усиливает интенсивность поражения критических объектов украинской инфраструктуры и наносит удары по центрам принятия решений. Вот на этом направлении, думаю, и нужно сосредоточиться максимально», — заключил Антошин.

Читайте также:

Европа кидает Зеленского: Болгария отказалась от поддержки Украины

Киев лишился главного лоббиста войны в США: что значит смерть Грэма для РФ

Польша поможет Украине с выпуском Patriot: на это у РФ есть мощный ответ