Попытка мигрантов доплыть из Марокко до Сеуты обернулась трагедией El Pais: 18 африканских мигрантов погибли при попытке вплавь добраться до Сеуты

Не менее 18 человек погибли, пытаясь преодолеть море вплавь, чтобы попасть в испанский город Сеута на северном побережье Африки, пишет El País. За последнюю неделю более 1,5 тыс. мигрантов сумели добраться до анклава из Марокко, часть — по суше.

Точное число прибывших пока не уточняется. На фоне миграционного кризиса власти Испании ввели военных для усиления безопасности в Сеуте. 31 июля город посетит председатель правительства Педро Санчес с министром внутренних дел Фернандо Гранде-Марлаской.

Миграционный кризис у побережья Испании продолжает набирать обороты, унося жизни людей. Ожидается, что в ближайшее время власти предпримут дополнительные шаги по сдерживанию потока мигрантов.

Ранее сообщалось, что в Сеуте тысячи африканских мигрантов прорвали заборную ограду, чтобы попасть в Европу. В местных соцсетях пишут, что жертвами наплыва мигрантов стали три человека. Гражданская гвардия была развернута на южной границе, чтобы остановить поток. Резкий рост числа мигрантов начался после решения Верховного суда Испании. Тех, кто добирается до испанской территории вплавь, нельзя возвращать в Марокко автоматически — по каждому случаю требуется отдельное рассмотрение.