Стало известно, что Москва встревожена ядерными маневрами ФРГ и Франции

Предстоящие совместные ядерные учения Германии и Франции вызывают серьезную обеспокоенность у Москвы, сообщил ТАСС посол РФ в Германии Сергей Нечаев. Несмотря на заявления руководства ФРГ о том, что Берлин не претендует на ядерный статус и придерживается международных обязательств, подтвержденных договором «Два плюс четыре», Россия наблюдает его сближение с ядерными государствами.

В частности, с Францией проводятся совместные ядерные миссии, совместные учения, в том числе по доставке ядерного оружия, дозаправке французских самолетов, и это у нас вызывает определенную озабоченность. Потому что если вы декларируете, что вы не участвуете, и не хотите, и не будете обладать [ядерным оружием], то зачем вот такие упражнения? — задался вопросом посол.

Нечаев также упомянул наличие в доверительном порядке согласованных между канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном форматов для активизации ядерного диалога, однако эти детали остаются нераскрытыми. В заключение дипломат резюмировал, что Москва внимательно следит за развитием этой ситуации, и эта тенденция вызывает у российских официальных лиц значительную обеспокоенность.

Ранее в США назвали совместные ядерные учения России и Белоруссии мощным сигналом для западного блока на фоне эскалации напряженности в отношениях с Москвой. В ходе учений были продемонстрированы разнообразие и высокий уровень развития российского ядерного арсенала. Особое внимание эксперты уделили гиперзвуковой крылатой ракете «Циркон».