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31 июля 2026 в 01:26

На Западе Украину предупредили о катастрофе в Одесской области

Economist: в Одесской области может быть парализован экспорт сельхозпродукции

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Повреждения портовой инфраструктуры в Одесской области на фоне боевых действий ставят под угрозу украинский сельхозэкспорт, который составляет 60% внешней торговли страны, пишет The Economist. Через этот регион проходит до 90% поставок зерна и масличных культур.

По информации СМИ, судоходные компании уже меняют маршруты. Так, Maersk перенесла разгрузку из Черноморска в румынскую Констанцу. Крупные перевозчики уходят, их место занимают небольшие ближневосточные игроки.

В этом году Украина рассчитывает на «рекордный урожай» — около 81 млн тонн, однако его просто некуда будет вывозить. Экспорт в мае-июне уже упал на четверть. Проблемы усугубляются дефицитом рабочих рук из-за мобилизации.

При этом Минобороны РФ неоднократно подчеркивало, что российские силы ударяют исключительно по топливным хабам и сухогрузам. Эти операции и цели имеют военное значение.

Ранее профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в эфире Гленна Дизена указал, что в ходе специальной военной операции российские войска могут установить контроль над Одессой. Он также спрогнозировал дальнейшее укрепление позиций России. Минобороны РФ ситуацию не комментировало.

Европа
Одесса
сельхозпродукция
экспорт
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