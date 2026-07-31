На Западе Украину предупредили о катастрофе в Одесской области

На Западе Украину предупредили о катастрофе в Одесской области Economist: в Одесской области может быть парализован экспорт сельхозпродукции

Повреждения портовой инфраструктуры в Одесской области на фоне боевых действий ставят под угрозу украинский сельхозэкспорт, который составляет 60% внешней торговли страны, пишет The Economist. Через этот регион проходит до 90% поставок зерна и масличных культур.

По информации СМИ, судоходные компании уже меняют маршруты. Так, Maersk перенесла разгрузку из Черноморска в румынскую Констанцу. Крупные перевозчики уходят, их место занимают небольшие ближневосточные игроки.

В этом году Украина рассчитывает на «рекордный урожай» — около 81 млн тонн, однако его просто некуда будет вывозить. Экспорт в мае-июне уже упал на четверть. Проблемы усугубляются дефицитом рабочих рук из-за мобилизации.

При этом Минобороны РФ неоднократно подчеркивало, что российские силы ударяют исключительно по топливным хабам и сухогрузам. Эти операции и цели имеют военное значение.

Ранее профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в эфире Гленна Дизена указал, что в ходе специальной военной операции российские войска могут установить контроль над Одессой. Он также спрогнозировал дальнейшее укрепление позиций России. Минобороны РФ ситуацию не комментировало.