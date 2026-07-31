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31 июля 2026 в 00:31

Паштеты для детей в России начнут делать по новым правилам

Росстандарт разработал новый ГОСТ на мясные паштеты для детей старше трех лет

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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С 1 сентября 2026 года в России вступает в силу обновленный государственный стандарт на мясные паштеты для детей старше трех лет. Как выяснило РИА Новости, в отличие от прежней версии, новый ГОСТ разрешает использовать мускатный орех и кориандр в качестве добавок.

Документ регламентирует не только состав, но и физико-химические свойства продукта. Консистенция должна быть нежной, мажущейся, однородной. Цвет — от светло-серого до светло-коричневого с оранжевым оттенком. Вкус — слабосоленый, без посторонних запахов. Допускается легкий аромат петрушки, сельдерея, душистого перца, лука, а теперь и мускатного ореха с кориандром.

ГОСТ также устанавливает содержание белка — не менее 12 г на 100 г продукта, жира — не более 14 г. Кальция должно быть от 270 до 450 мг на 100 г, йода — от 0,03 до 0,05 мг.

Органолептические показатели, масса нетто, упаковка и маркировка проверяются в каждой партии. Аналогичная судьба ждет и содержания соли, фосфора, температуры и микробиологических показателей.

Ранее Росстандарт утвердил новый ГОСТ на глазированные творожные сырки. Документ начнет действовать с 1 января 2028 года, но производители смогут применять его досрочно.

Общество
ГОСТ
паштеты
Росстандарт
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