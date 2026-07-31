Жители трех российских регионов в среднем получают более 200 тыс. рублей РИА Новости: средние зарплаты поднялись до 200 тыс. рублей в трех регионах РФ

Среднемесячная зарплата в мае превысила 200 тыс. рублей в трех субъектах России, свидетельствуют данные статистики, проанализированные РИА Новости. Лидером стал Чукотский автономный округ, где показатель достиг 260,7 тыс. рублей.

В Магаданской области средняя начисленная зарплата составила 214,5 тыс. рублей. В Ямало-Ненецком АО выплаты поднялись до 205,4 тыс. рублей.

По стране в целом средняя зарплата в мае равнялась 110,2 тыс. рублей. Показатель рассчитывается до вычета налогов, с учетом премий и всех доходов, включая самые высокие.

Высокие показатели в северных и дальневосточных территориях объясняются районными коэффициентами, северными надбавками и спецификой отраслей, преимущественно добывающих. Эти данные важно учитывать при анализе покупательной способности и социально-экономической ситуации в России.

Ранее сообщалось, что самая высокая средняя заработная плата в России приходится на сферу трубопроводного транспорта. В мае средняя заработная плата в этой деятельности составила 295 978 рублей. В апреле 2026 года этот показатель находился на уровне 200 391 рубля. Отмечается, что за месяц средняя зарплата в отрасли выросла на 95,5 тыс. рублей.