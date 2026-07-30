«Возьмут еще и Одессу»: в США сделали дерзкий прогноз о ситуации на СВО

«Возьмут еще и Одессу»: в США сделали дерзкий прогноз о ситуации на СВО Миршаймер: Одесса может перейти под контроль ВС России в ходе СВО на Украине

В ходе специальной военной операции российские войска могут установить контроль над Одессой, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в эфире Гленна Дизена. Он также спрогнозировал дальнейшее укрепление позиций России. Минобороны РФ ситуацию не комментировало.

По словам эксперта, российская армия будет неуклонно улучшать свое положение на фронте. К концу года, вероятно, силы ВС РФ полностью освободят Донбасс. Единственным открытым вопросом, по мнению эксперта, остается масштаб дальнейшего продвижения.

Русские будут неуклонно улучшать свое положение на поле боя. Они уже это делают. <…> Полагаю, что на данный момент единственный интересный вопрос — это сколько территории в конечном итоге они освободят. Я думаю, что они возьмут еще и Одессу, — уточнил Миршаймер.

Москва неоднократно заявляла, что продолжает достигать цели военными средствами, но предпочла бы мирный путь. При отсутствии дипломатических перспектив Россия будет добиваться полной победы.

Ранее сообщалось, что Украина без доступа к морю может стать менее привлекательной для западных инвесторов. По мнению чешского СМИ, в случае потери морской инфраструктуры стране будет сложнее развивать экономику и экспортировать ресурсы.