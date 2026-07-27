Без салата «Пятиминутка» в советское время не обходилось ни одно застолье: хит на все времена — с колбасой

Без салата «Пятиминутка» в советское время не обходилось ни одно застолье: хит на все времена — с колбасой

Салат «Пятиминутка» — это быстрый, но очень вкусный салат из доступных продуктов, который был хитом советских застолий. Его любили за простоту, хруст и яркий вкус.

Ингредиенты: 300 г белокочанной капусты, 3 вареных яйца, 1 свежий огурец, 200 г колбасы сервелат, половина красной луковицы, майонез по вкусу, соль и перец. Капусту нашинкуйте тонкой соломкой и слегка помните руками, чтобы она стала мягче. Огурец и сервелат нарежьте соломкой, лук — тонкими полукольцами, яйца натрите на терке. Все смешайте, посолите, поперчите и заправьте майонезом.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова уже попробовала приготовить салат «Пятиминутка» и дала совет: чтобы салат не потек, добавляйте майонез непосредственно перед подачей и не перемешивайте слишком интенсивно — ингредиенты останутся хрустящими, а салат не потеряет форму.

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