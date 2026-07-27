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27 июля 2026 в 18:00

Без салата «Пятиминутка» в советское время не обходилось ни одно застолье: хит на все времена — с колбасой

Фото: D-NEWS.ru
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Салат «Пятиминутка» — это быстрый, но очень вкусный салат из доступных продуктов, который был хитом советских застолий. Его любили за простоту, хруст и яркий вкус.

Ингредиенты: 300 г белокочанной капусты, 3 вареных яйца, 1 свежий огурец, 200 г колбасы сервелат, половина красной луковицы, майонез по вкусу, соль и перец. Капусту нашинкуйте тонкой соломкой и слегка помните руками, чтобы она стала мягче. Огурец и сервелат нарежьте соломкой, лук — тонкими полукольцами, яйца натрите на терке. Все смешайте, посолите, поперчите и заправьте майонезом.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова уже попробовала приготовить салат «Пятиминутка» и дала совет: чтобы салат не потек, добавляйте майонез непосредственно перед подачей и не перемешивайте слишком интенсивно — ингредиенты останутся хрустящими, а салат не потеряет форму.

Ранее стало известно, как приготовить салат «Пассажирский» — вкуснее надоевших оливье и крабового.

Проверено редакцией
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Дарья Иванова
Д. Иванова
Без салата «Пятиминутка» в советское время не обходилось ни одно застолье: хит на все времена — с колбасой Салат «Пятиминутка» — это быстрый, но очень вкусный салат из доступных продуктов, который был хитом советских застолий. Его любили за простоту, хруст и яркий вкус.
300 г белокочанной капусты
3 вареных яйца
1 свежий огурец
200 г колбасы сервелат
половина красной луковицы
майонез по вкусу
соль и перец
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Капусту нашинкуйте тонкой соломкой и слегка помните руками, чтобы она стала мягче.
Огурец и сервелат нарежьте соломкой, лук — тонкими полукольцами, яйца натрите на терке. Все смешайте, посолите, поперчите и заправьте майонезом.
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