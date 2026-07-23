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23 июля 2026 в 18:30

Салат «Пассажирский» все забыли, а это был хит советских застолий: вкуснее надоевших оливье и крабового

Фото: D-NEWS.ru
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Салат «Пассажирский» — это забытый советский хит, который подавали в вагонах-ресторанах в 1960-х, и он настолько всем понравился, что его стали готовить все.

Для него возьмите 300 г говяжьей печени, 2 луковицы, 2 моркови, 3 маринованных огурца, 100 г майонеза, соль и перец. Печень обжарьте на сковороде до готовности, остудите и нарежьте соломкой, Лук и морковь нарежьте соломкой и обжарьте до мягкости, огурцы нарежьте тонкой соломкой. Все смешайте, посолите, поперчите и заправьте майонезом.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова уже попробовала приготовить салат «Пассажирский». Он оказался гораздо вкуснее наскучивших оливье и крабового благодаря своему яркому вкусу. Совет: дайте салату настояться в холодильнике 15 минут, чтобы вкусы объединились.

Ранее стало известно, как приготовить советский салат «Влашский».

Проверено редакцией
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Д. Иванова
Салат «Пассажирский» все забыли, а это был хит советских застолий: вкуснее надоевших оливье и крабового Салат «Пассажирский» — это забытый советский хит, который подавали в вагонах-ресторанах в 1960-х, и он настоль всем понравился, что его стали готовить все.
300 г говяжьей печени
2 луковицы
2 моркови
3 маринованных огурца
100 г майонеза
соль и перец
>
Печень обжарьте на сковороде до готовности, остудите и нарежьте соломкой, Лук и морковь нарежьте соломкой и обжарьте до мягкости, огурцы нарежьте тонкой соломкой.
Все смешайте, посолите, поперчите и заправьте майонезом.
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