ЕС внес в новый санкционный список 170 организаций и 48 физлиц

Евросоюз наложил ограничения на 170 организаций и 48 физических лиц в рамках 21-го пакета антироссийских санкций, сообщил Совет ЕС на своем сайте. Также в Европе ввели замораживание активов и запрет на предоставление средств 94 банкам и финорганизациям РФ.

Совет ЕС утвердил 21-й пакет санкций. <…> В черный список внесено 170 организаций и 48 физических лиц, — говорится в сообщении.

В рамках новых санкций Совет ЕС вводит замораживание активов и запрет на предоставление денежных средств 94 банкам и крупным финансовым учреждениям, а также «одному из ключевых представителей российского банковского сектора». Кроме того, ЕС распространяет запрет на проведение трансакций еще на 33 российских кредитных и финансовых учреждения.

Ранее глава евродипломатии Кая Каллас написала, что Евросоюз в рамках 21-го пакета антироссийских санкций ввел рестрикции в отношении банков, операторов, криптобирж и 40 судов. По ее словам, новый пакет рестрикций стал самым крупным за четыре года.

Также военное министерство США внесло 32 российских научно-исследовательских института и университета в свой черный список, обвинив их в «несанкционированной передаче американских технологий». Всего в обновленный перечень Пентагона вошли 130 организаций из России, Китая и Ирана.