ЕС принял самый крупный пакет санкций против России ЕС включил в 21-й пакет санкций российские и белорусские НПЗ

Евросоюз в рамках 21-го пакета антироссийских санкций ввел рестрикции в отношении банков, операторов, криптобирж и 40 судов, сообщила глава евродипломатии Кая Каллас в Х. Кроме того, ограничения затронули несколько НПЗ в России и Белоруссии. По словам Каллас, новый пакет санкций стал самым крупным за четыре года.

Мы нацелились на более сотни банков и операторов криптобирж, более 40 судов «теневого флота» и несколько нефтеперерабатывающих заводов в России и Белоруссии, — написала еврочиновница.

Ограничения также коснутся 50 предприятий российского военно-промышленного комплекса. В них включены компании, связанные с производством дальнобойных БПЛА.

Ранее, комментируя сообщения о 21-м пакете рестрикций в отношении Москвы, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что для Евросоюза не существует санкционного предела. По его словам, также нет предела безумия политиков в ЕС.

До этого спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев отмечал, что санкции в отношении России обошлись странам Евросоюза более чем в €3 трлн. Он отметил, что второй причиной экономического коллапса ЕС стала неконтролируемая миграция.