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19 июля 2026 в 21:29

Стал известен размер денежных потерь ЕС из-за санкций против России

Дмитриев: санкции в отношении России обошлись странам ЕС более чем в €3 трлн

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Санкции в отношении России обошлись странам Евросоюза более чем в €3 трлн, сообщил в социальной сети спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Он отметил, что второй причиной экономического коллапса ЕС стала неконтролируемая миграция.

Неудивительно, что санкции ЕС непопулярны в Европе — они не работают и обходятся странам ЕС более чем в €3 трлн. Самоубийственный экономический коллапс ЕС вызван санкциями против России и неконтролируемой иммиграцией, — написал Дмитриев.

Ранее румынский политолог Дан Дунгачиу предположил, что Евросоюз нацелен на эскалацию кризиса на Украине и может втянуть в него Молдавию. ЕС помогает Киеву не только деньгами, но и вооружением, отметил он.

Также конгрессмены Брэд Шнайдер и Дон Бейер, представляющие коалицию новых демократов, выступили против санкционного законопроекта в отношении России. По их мнению, документ на самом деле пытается передать главе Белого дома Дональду Трампу полномочия вводить 100-процентные пошлины на партнеров США без согласования с конгрессом.

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