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18 июля 2026 в 00:39

В Конгресс США поступила неожиданная инициатива по санкциям против РФ

Демократы в Конгрессе США призвали заблокировать проект о пошлинах против РФ

Конгресс США в Вашингтоне Конгресс США в Вашингтоне Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Американские конгрессмены Брэд Шнайдер и Дон Бейер, представляющие коалицию новых демократов, выступили против принятия законопроекта о санкциях в отношении России. По их мнению, документ является завуалированной попыткой передать президенту Дональду Трампу полномочия вводить 100-процентные пошлины против торговых партнеров США без согласования с парламентариями.

К сожалению, законопроект «О санкциях против России» — это не что иное, как скрытая попытка дать зеленый свет пошлинам в размере до 100% против наших основных торговых партнеров, попутно тайно связывая руки конгрессу в возможности остановить Трампа от дальнейшей эскалации его глобальной торговой войны, — указали авторы инициативы.

Законопроект, внесенный сенаторами в июле, предусматривает вторичные пошлины в 100% для пяти крупнейших импортеров российских нефти и газа, а также для стран, способствующих обходу ограничений. Также вводятся санкции против Банка России, Сбербанка, ВТБ и Газпромбанка, запрет на импорт российского урана. Документ дает право вводить пошлину до 500% на прямой импорт из РФ.

Сам Трамп считает принятие законопроекта вероятным, но, по данным NYT, не рассматривает это как приоритет. В Москве неоднократно подчеркивали, что санкционное давление не достигнет целей, а его эффективность вызывает сомнения даже на Западе.

Ранее политолог-американист Константин Блохин обратил внимание, что власти США преследуют две цели, инициируя новые санкции против России. По его словам, одна из них — ослабить Китай, лишив его дешевых российских энергоносителей.

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