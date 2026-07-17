Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
17 июля 2026 в 17:35

Американист объяснил, зачем Вашингтону новые санкции против России

Американист Блохин: США хотят ослабить Китай за счет новых санкций против РФ

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: AdMedia/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Власти США преследуют две цели, инициируя новые санкции против России, выразил мнение в беседе с NEWS.ru политолог-американист Константин Блохин. По его словам, одна из них — ослабить Китай, лишив его дешевых российских энергоносителей.

Первая цель — сделать РФ более сговорчивой на переговорах. Вторая — ослабить Китай, лишив его дешевых российских энергоносителей, которые стимулируют развитие экономики КНР, — подчеркнул эксперт.

Блохин считает, что президент Штатов Дональд Трамп хочет разорвать тесные экономические связи между Москвой и Пекином. В его планах — геополитически «оторвать» РФ от одного из ключевых союзников в том числе с помощью санкций.

Но если США введут санкции для стран, сотрудничающих с Россией, для нас практически ничего не изменится. У РФ 12-летний успешный опыт противодействия всем ограничениям, — заключил собеседник.

Ранее стало известно, что более 60 сенаторов США поддержали новые санкции против России. Эти ограничения предусматривают в том числе введение 100%-ных пошлин в отношении стран, которые закупают нефть и газ у РФ. В первую очередь речь идет о Китае и Индии.

США
Россия
Китай
санкции
Кристина Воронина
К. Воронина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Думу внесли проект, упрощающий для осужденных подпись контракта с ВС РФ
Бойцы СВО могут оформить льготы без лишних документов
Облачность, слабые дожди и тепло до +22: погода в Москве в середине августа
Обрушение горного склона привело к гибели восьми человек
В Минобороны РФ озвучили новые показатели работы с военными и их семьями
Следствие потребовало заключить блогера Ремесло под стражу
В России ускорили темпы строительства военных госпиталей
Мирный житель Горловки погиб в ходе атаки ВСУ
Минобороны РФ создаст Военный инженерно-технический университет
У экс-директора Минпромторга нашли крупную сумму денег при обыске
Раскрыто, кто на Украине временно возглавит МИД и Минобороны
«Территория оцеплена»: власти подтвердили падение дрона на дом в Липецке
«Может взорваться газ»: очевидцы сообщили о возгорании АЗС в Петербурге
Российские Су-34 уничтожили объекты ВСУ
Оптимизация расходов помогла Минобороны закупить больше БПЛА, ПВО и ПРО
Систему гособоронзаказа хотят доверить искусственному интеллекту
«Танк бил по мне с 10 метров»: штурмовик Кощей о военном быте и ранении
Все сложности преодолены: Москва и Баку вышли на новый уровень партнерства
В Баку оценили переговоры глав МИД Азербайджана и РФ
Аналитик объяснил, что скрывается за передачей Украине лицензий на оружие
Дальше
Самое популярное
Просто лью кефир в тертый сыр: пышки-хачапури на завтрак — толстые, мягкие, не опадают
Общество

Просто лью кефир в тертый сыр: пышки-хачапури на завтрак — толстые, мягкие, не опадают

Вместо ипотеки: в России появится выгодная альтернатива покупке жилья?
Общество

Вместо ипотеки: в России появится выгодная альтернатива покупке жилья?

Учет теплиц и хозпостроек к 1 декабря 2026 года: кого ждет повышение налога
Семья и жизнь

Учет теплиц и хозпостроек к 1 декабря 2026 года: кого ждет повышение налога

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.