Американист объяснил, зачем Вашингтону новые санкции против России Американист Блохин: США хотят ослабить Китай за счет новых санкций против РФ

Власти США преследуют две цели, инициируя новые санкции против России, выразил мнение в беседе с NEWS.ru политолог-американист Константин Блохин. По его словам, одна из них — ослабить Китай, лишив его дешевых российских энергоносителей.

Первая цель — сделать РФ более сговорчивой на переговорах. Вторая — ослабить Китай, лишив его дешевых российских энергоносителей, которые стимулируют развитие экономики КНР, — подчеркнул эксперт.

Блохин считает, что президент Штатов Дональд Трамп хочет разорвать тесные экономические связи между Москвой и Пекином. В его планах — геополитически «оторвать» РФ от одного из ключевых союзников в том числе с помощью санкций.

Но если США введут санкции для стран, сотрудничающих с Россией, для нас практически ничего не изменится. У РФ 12-летний успешный опыт противодействия всем ограничениям, — заключил собеседник.

Ранее стало известно, что более 60 сенаторов США поддержали новые санкции против России. Эти ограничения предусматривают в том числе введение 100%-ных пошлин в отношении стран, которые закупают нефть и газ у РФ. В первую очередь речь идет о Китае и Индии.