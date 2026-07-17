Стало известно о планах Сената США принять «законопроект Грэма» против РФ Axios: более 60 сенаторов США поддержали новые санкции против России

Более 60 американских сенаторов поддержали законопроект о санкциях против России, автором которого является представитель Республиканской партии Линдси Грэм, передает портал Axios. По его информации, сроки рассмотрения документа в Сенате пока не определены.

Законопроект предусматривает введение вторичных пошлин в размере 100% в отношении стран, которые продолжают покупать российские нефть и газ. При этом президент США Дональд Трамп в полной мере не поддержал законопроект, но дал понять, что готов его подписать в случае одобрения обеими палатами Конгресса.

Самым серьезным оставшимся препятствием является определение времени на обсуждение законопроекта, — уточнили источники.

Ранее сообщалось, что Греция выступила против принятия 21-го пакета антироссийских ограничений, предложенного Еврокомиссией, поскольку он включает запрет на перевозки российского сжиженного природного газа (СПГ). Афины опасаются, что эта мера нанесет серьезный ущерб греческому судоходному бизнесу.