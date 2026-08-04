Кандидат в Конгресс США с Украины оказался в центре громкого скандала Кандидату в Конгресс США родом с Украины Басину предъявили обвинения после драки

Выходца с Украины Кирилла Басина, который баллотируется в Палату представителей Конгресса США от демократов, задержали на Гавайях после конфликта на пляже, передает Honolulu Civil Beat. По информации издания, ссора началась после просьбы 61-летнего мужчины сделать музыку тише, а затем переросла в драку, во время которой Басин достал нож и позже попытался избавиться от него.

The New York Post также сообщила, что политик пытался ударить одного из участников конфликта стулом, однако тот опередил его и сбил с ног. Кандидату предъявили два обвинения в угрозе насилия с целью запугивания, а суд установил залог в размере $1 млн (около 80,6 млн рублей).

Ранее стало известно, что в Польше задержали 23-летнего гражданина Украины за угрозы участникам Марша памяти жертв Волынской резни. Отмечается, что мужчина разместил в социальных сетях видео с оскорблениями и призывами к насилию в адрес участников шествия.

Кроме того, гражданина Украины депортируют из Польши за нарушение работы метрополитена Варшавы. Мужчина намеренно бросил рюкзак на пути станции Centrum и скрылся. Это привело к перекрытию линии, эвакуации сотен пассажиров, вызову саперов и запуску замещающих автобусов на два часа.