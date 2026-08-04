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04 августа 2026 в 23:32

На Сейшелах спасли двух заблудившихся туристов из России

Сейшельские острова Сейшельские острова Фото: Xie Jianfei/Global Look Press
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Двух российских туристов, пропавших на Сейшельских островах, нашли живыми после самой продолжительной поисково-спасательной операции в истории архипелага, сообщили в местной полиции. Путешественники сошли с основного маршрута, заблудились и оказались заблокированы среди скал.

Спасатели обнаружили россиян, однако сразу эвакуировать их не удалось. Из-за плохой видимости и сложных погодных условий группа была вынуждена провести ночь в лесу вместе с туристами. Продолжить путь удалось только утром.

После выхода в безопасный район россиян эвакуировали на лодке. По информации полиции, медицинская помощь им не потребовалась. Операция продолжалась 14 часов. Кроме того, полиция Сейшел проверяет информацию о том, что капитан одного из чартерных судов отказался помогать туристам.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье была найдена пропавшая девочка. Ее обнаружили живой в деревне Марково Раменского района. По информации правоохранительных органов, девочка ушла из дома после конфликта.

До этого в Белграде пропала 27-летняя россиянка, которая перестала выходить на связь после похода в ночной клуб. Последнее сообщение было отправлено 25 июля вечером, после чего о ней ничего не было слышно.

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