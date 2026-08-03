Делаю творожные хачапури с сыром — без дрожжей, на мацони, нежнее, чем из слоеного теста, и ароматнее

Делаю творожные хачапури с сыром — без дрожжей, на мацони, нежнее, чем из слоеного теста, и ароматнее

Беру творог, мацони и сыр — и за 20 минут готовлю хачапури без дрожжей, нежнее, чем из слоеного теста, и ароматнее любых магазинных. Тесто на мацони получается мягким, воздушным, а начинка из творога и сыра — тягучей, маслянистой, с легкой кислинкой. Жарю на сухой сковороде до золотистых пузырьков — они хрустят снаружи, а внутри тают, как облако. Это идеальный завтрак или перекус, который готовится быстрее, чем заваривается чай, и всегда съедается первым.

Для приготовления вам понадобится: 250 г творога, 150 г твердого сыра, 1 стакан мацони (или кефира), 2 стакана муки, 0,5 ч. ложки соды, щепотка соли, масло для жарки. В миске смешайте мацони, соду и соль, всыпьте муку, замесите эластичное тесто, оставьте на 15 минут. Сыр натрите на терке, смешайте с творогом. Разделите тесто на шарики, раскатайте в лепешки, выложите начинку, защипните края. Жарьте на разогретой сковороде без масла или с небольшим количеством масла до румяности с обеих сторон.

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже приготовила эти хачапури для своей семьи. Даже те, кто не любит творог, уплетали их с удовольствием. Кстати, вместо мацони можно взять кефир или простоквашу — получится не менее вкусно. Находка, а не рецепт!