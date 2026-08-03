Обстановка в Крыму 3 августа: что с поездами, как доехать, новое расписание

Обстановка в Крыму 3 августа: что с поездами, как доехать, новое расписание

В Крыму действует новая схема движения на железной дороге. Какова обстановка на полуострове 3 августа 2026 года, что с поездами, как доехать, какое расписание сегодня?

Обстановка в Крыму 3 августа: что с поездами, как доехать, расписание

Сегодня, 3 августа, поезда «Таврия», следующие в Крым, курсируют до станции Керчь-Южная Новый Парк и обратно, сообщила компания «Гранд Сервис Экспресс». До конечных пунктов следования в республике пассажиров доставляют автобусы.

Этот порядок перевозок действует до конца текущих суток. О дальнейших решениях перевозчик проинформирует отдельно. Свежее расписание и подробности оплаты проезда на автобусах доступны на сайте компании.

Изменения на железной дороге в Крыму начались 10 июня. Сначала укоротили маршруты некоторых поездов от/до Керчи — в схему включили автобусы, чтобы доехать от/до станции. С 20 июня нововведения распространили на все поезда. Затем число действующих маршрутов сократили.

Как проходит посадка в автобус

Автобусы ожидают пассажиров на привокзальных площадях рядом с железнодорожными станциями. Чтобы избежать спешки, лучше приходить заранее. Посадка начинается за час до отправления. Число автобусов на маршруте оперативно подстраивают под количество пассажиров.

Правила провоза животных следующие: небольших питомцев и птиц можно брать с собой в салон, если они находятся в переноске. Для крупных собак обязательны поводок и намордник — таких питомцев разрешается размещать только в задней части салона.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Что с автомобильными трассами до Крыма

Добраться до Крыма на машине можно через Крымский мост. На 11:00 мск 3 августа переправа открыта и работает в обычном режиме. По актуальным сообщениям, со стороны Тамани перед пунктом досмотра собралось 132 машины, а со стороны Керчи — 110 автомобилей.

Досмотр транспорта, пассажиров и багажа является обязательным. Движение электромобилей и гибридов по мосту запрещено. Владельцам таких машин можно воспользоваться сухопутным маршрутом через Ростов-на-Дону, Джанкой, территории ДНР, Запорожской и Херсонской областей.

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