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03 августа 2026 в 12:08

Онищенко перечислил симптомы заражения опасным вирусом Бурбон

Онищенко: вирус Бурбон может поражать сердце и почки

Геннадий Онищенко Геннадий Онищенко Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Заражение вирусом Бурбон проявляется лихорадкой, мышечной ломотой и головной болью, а в тяжелых случаях инфекция способна вызвать поражение почек и сердечно-сосудистой системы, сообщил РИА Новости академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко. Он напомнил, что заболевание было зафиксировано в США во втором десятилетии прошлого века, а переносчиками выступают иксодовые клещи.

Вирус Бурбон был выявлен в Америке, примерно во втором десятилетии прошлого века, он передается иксодовыми клещами. Начинается заболевание как обычная инфекция: температура, ломота, головная боль и так далее. Вирус может поражать сердечно-сосудистую систему и почки, — говорится в сообщении.

Ранее местные врачи сообщили, что в штате Нью-Йорк официально подтвержден первый случай заражения вирусом Бурбон. По их данным, действенных способов терапии на сегодняшний день не разработано, а переносчиком патогена является собачий клещ. Название инфекция получила по месту ее первого обнаружения — округу Бурбон в штате Канзас.

Кроме того, в пресс-службе Роспотребнадзора сообщили, что сведения о распространении вируса Бурбон в России отсутствуют. Ведомство подчеркнуло, что эпидемиологическая обстановка находится под непрерывным контролем специалистов.

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