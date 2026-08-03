Онищенко перечислил симптомы заражения опасным вирусом Бурбон

Заражение вирусом Бурбон проявляется лихорадкой, мышечной ломотой и головной болью, а в тяжелых случаях инфекция способна вызвать поражение почек и сердечно-сосудистой системы, сообщил РИА Новости академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко. Он напомнил, что заболевание было зафиксировано в США во втором десятилетии прошлого века, а переносчиками выступают иксодовые клещи.

Вирус Бурбон был выявлен в Америке, примерно во втором десятилетии прошлого века, он передается иксодовыми клещами. Начинается заболевание как обычная инфекция: температура, ломота, головная боль и так далее. Вирус может поражать сердечно-сосудистую систему и почки, — говорится в сообщении.

Ранее местные врачи сообщили, что в штате Нью-Йорк официально подтвержден первый случай заражения вирусом Бурбон. По их данным, действенных способов терапии на сегодняшний день не разработано, а переносчиком патогена является собачий клещ. Название инфекция получила по месту ее первого обнаружения — округу Бурбон в штате Канзас.

Кроме того, в пресс-службе Роспотребнадзора сообщили, что сведения о распространении вируса Бурбон в России отсутствуют. Ведомство подчеркнуло, что эпидемиологическая обстановка находится под непрерывным контролем специалистов.